كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 03:52 مساءً - كشف الدكتور ” شون بي كونلي ” طبيب البيت الأبيض في تصريحات له يوم أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قد خالط شخصين تأكد بعد ذلك إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .
الأول تناول ترامب معه العشاء الأسبوع الماضي مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي ” فابيو واجنجارتن ” الذي قال مسؤولون برازيليون إنه تم التأكد من إصابته بكورونا .
والثاني اختلط بالرئيس لفترة وجيزة على العشاء الذي أقيم في مارا لاغو .. وبعد ثلاثة أيام بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا وتأكدت إصابته بعدها به .
وأكد طبيب البيت الأبيض أن المخالطة التي حدثت منخفضة الخطورة وإن الرئيس لا يحتاج للبقاء قيد الحجر في المنزل أو الخضوع للفحص .
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البيت الأبيض يكشف عن مخالطة دونالد ترامب لشخصين مصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.