شاهد.. رجل دين مسيحي: “فيروس الكورونا أنقذ العالم من حرب عالمية ثالثة”

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 03:52 مساءً - نشر موقع قناة الـ “ام تي في” اللبنانية مقطع فيديو لرجل الدين المسيحي الأب يوحنا خوند، يتحدّث فيه عن فيروس “كورونا” الذي يرعب العالم.

ويظهر الاب خوند في الفيديو وهو يقول “لولا الكورونا كان صار في حرب عالمية محيت البشرية كلها لأن امريكا وايران والصين كانوا مثل الديوك على بعضهم”.

وتابع الاب خوند “ربنا حمانا والتهوا بالكورونا انا هيك عم أقرأ بعيني المؤمنة وبعيني الصافية”.