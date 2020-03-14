الموت يفجع ديانا حداد

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 03:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة يوم أمس أعلنت من خلالها عن وفاة جدتها .

فكتبت قائلة : ” انتقلت الى رحمة الله حبيبتي وبركة العائلة جدتي الحنونة والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما اليوم الجمعة الموافق 13/3/2020 .. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتفاعل المتابعون على التغريدة مقدمي التعازي لديانا حداد والدعوات لجدتها بالرحمة والمغفرة .

كما نشرت اليوم تغريدة في التعليق الأول لها بعد رحيل جدتها عبرت من خلالها عن حزنها على وفاتها قائلة : ” اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة أمي الغالية ” .