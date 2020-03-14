أحمد مجدي يستعيد ذكريات أصعب موقف في حياته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان أحمد مجدي، ذكريات أصعب موقف في حياته وذلك خلال دراسته في الجامعة بعد وفاة اقرب صديقه له في الجامعة.

أحمد مجدي، قال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “وأنا في أولى حقوق كنت باجي أذاكر في دونتس المعادي ‏أيام الامتحانات، وكانت صديقتي منة عبد الظاهر بتيجي أحيانا تذاكر معايا مع إنها كانت في كلية تانية، وكنا طبعا ولا بنذاكر ولا ‏حاجة! كنا بنقضيها كلام وحكاوي وقبل مانقوم نبص شوية في الورق والكتب ونمشي”.‏

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وأضاف: “بساطة المكان وهدوئه كانوا بيسمحولي بالتأمل وبمتابعة اللي بيحصل جوة المكان وبراه، وبعد فترة مش متأكد قد إيه، منة ‏سافرت أجازة.. وفي الطريق عملت حادثة وراحت المستشفى ودخلت في غيبوبة، كانت صدمة كبيرة جدا على الجميع، وخلال أيام ‏كان خبر وفاته، وكان أكتر خبر قاسي سمعته في حياتي”.‏

وتابع: “لكن فضلت ذكرى منة جميلة وطيبة.. وإمبارح في عز العاصفة قررت أنزل وما استسلمش للخوف اللي في ‏البيوت، عديت بالصدفة من قدام الدونتس اللي عادة بتحاشى النظر إليه وركنت العربية ودخلت طلبت البتاعة أم قرفة اللي كنت ‏بحبها، وقربت للمكان اللي كنا بنقعد فيه أنا ومنة.. حسيت كأني داخل أقعد معاها.. وانبسطت أوي إن المكان لسه زي ما هو إلى حد ‏كبير.. تحية لروحك المرحة الظريفة يا منة”.‏

يذكر أن أحمد مجدي شارك مؤخرًا في مسلسل “الآنسة فرح” مع أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول ‏وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، هو النسخة ‏العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The Virgin.