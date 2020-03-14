بشرى تتحدى أزمة الطقس: أكل العيش مر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدت الفنانة المصرية بشرى، أزمة الطقس التي تشهدها مصر خلال الوقت الحالي، ونشرت صورة لها من وسط تجمعات كبيرة لمياة الأمطار بالشوارع، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

بشرىن علقت على الصورة قائلة: “أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الأكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم في بحر الغدر.... على رأى شارموفرز وآخر خمسة سنتي في بنطلوني مبلولين ....اللي عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول”.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس السيئة التي مرت بها البلاد بداية من الخميس والتي تستمر حتى اليوم السبت، بسبب غزارة الأمطار والتي وصفت بأنها لم تشهد مصر مثيلًا لها وكذلك سرعة الرياح والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 50 كيلو متر في الساعة.

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يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض ‏في ‏رمضان ‏‏2018، فيما غابت العام ‏الماضي عن المشاركة بأعمال درامية ولم تشارك في أي عمل في رمضان 2019‏.

بشرى كانت قد أكدت في تصريحات صحفية أنها مازالت تعمل على شخصية داليدا، والتي مرت على أكثر من منتج ومؤلف موضحة أن العمل عليها مازال داخل المطبخ ولا تعلم الوقت الذي ستبدأ في تجسيد شخصيتها في عمل فني فعليًا.

وكانت العديد من الشائعات قد خرجت مؤخرًا حول الاشتباه في إصابة بشرى بفيروس كورونا، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها ونقلت على أثرها لإحدى المتشفيات الخاصة عقب عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات، وأكدت شققيتها أن بشرى عادت منذ يوم 26 يناير وكانت بصحة جيدة لعدة أيام، ونفته بشرى كذلك مؤكدة أنها مصابة بحالة حساسية ربويه حادة.