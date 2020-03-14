شاهد نوال الزغبي في سن الثانية من عمرها.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي محبيها، وفتحت معهم صندوق ذكرياتها وشاركتهم بصورة مميزة لها من مرحلة طفولتها، ظهرت فيها بالعامين من عمرها.

فانز النجمة اللبنانية تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات أكدوا فيها أن نوال في صغرها مختلفة تماماً عما تبدو حالياً، وأرجع البعض ذلك إلى عمليات التجميل التي خضعت لها النجمة الذهبية.

نوال الزغبي طرحت حديثاً أغنية جديدة بعنوان «القوية»، كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع جيمي حداد، میکس وماسترینغ محمد المقهور، وإنتاج روتانا، في الوقت الذي تجهز فيه لإحياء حفلين غنائيين في هولندا يومي 28 و29 مايو المقبل.

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يُذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخراً كليب مختلف ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه» من أحدث ألبوماتها «كدة باي»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.

نوال شاركت أيضاَ ضمن لجنة تحكيم برنامج «The Talent» وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الموبايل.

من ناحية أخرى، حلّت الزغبي كضيفة شرف على مهرجان Caftan Mazagan في المغرب بدورته التاسعة، حيث تم تكريمها إلى جانب عدد من الوجوه العربية البارزة في مختلف المجالات.