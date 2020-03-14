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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تداولت صفحات على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي المعروف نيك جونتاس، وهو يقوم بتنظيف يديه في فستا زوجته.
كان الثنائي قد شقا طريقهما مؤخرًا إلى الهند للاحتفال بأعياد هولي في أحد الأماكن مع صديق مقرب مساء السبت 7 مارس، وظهرا وهما يرقصان وسط جو ممتلىء بالألوان الكثيرة. برفقة كاترينا كايف وفيكي كوشال.
وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو من الحفل، منها، منها المقطع الذي علق عليه عدد كبير من المتابعين والذي يُظهر جوناس وهو يقوم بتنظيف يديه من خلال مسحها في فستان بريانكا، في الوقت الذي كانت شوبرا تتحدث إلى شخ أخر وهي ترقص.
يذكر أن عيد هولي هو أول لـ(نيك) في الهند، وبالتالي، أراد الزوجان الاحتفال والانغماس في المرح مع العائلة والأصدقاء. ومع ذلك، بعد الحفلة، شاركت بريانكا المقطع على حسابها الشخصي بموقع Instagram. كتبت بريانكا في تعليقها على مقطع الفيديو: “من يحتاج إلى منشفة؟
إلى جانب عن مقطع الفيديو، كما شاركت بريانكا أيضا بعض الصور العائلية مع والدتها مادو شوبرا، وشقيقها سيدهارث شوبرا وصديقته نيلام.
كانت هذه تفاصيل خبر نيك جوناس يستخدم فستان زوجته بريانكا شوبرا «منشفة».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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