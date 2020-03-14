أنوشكا شارما تتخلى عن رقتها وترفع أوزاناً هائلة في الجيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشرت الممثلة أنوشكا شارما مقطع فيديو جديد يبدو أنه سيعطينا الدافع للدخول إلى في صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت وهي ترفع وزن ثقيل بكل سهولة.

في المقطع الذي تداولته عدد من الصحف على السوشيال ميديا، نشاهد فيها أنوشكا، وهي تأخذ نفسًا عميقًا، في حين كانت ترفع ما لا يقل عن 30 كجم. بحس موقع “هندوستان تايمز”.

وفي سياق أخر، كانت أنوشكا مؤخرًا في زيارة إلى نيوزيلندا، من أجل تشجيع زوجها لاعب الكريكيت المعروف فيرات كولي. وكان فريق الكريكيت الهندي في جولة ضد الفريق النيوزلندي المعروف بالكيوي. عادت إلى منزلها في مومباي مؤخرًا من أجل حضور أحد احتفالات توزيع الجوائز.

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كما ظهرت على تقويم المصور دبو راتنانى السنوي 2020 وشاركت صورتها على Instagra في موقع انستجرام.

لم توقع أنوشكا على فيلم منذ فيلم عرض فيلمها الأخير Zero لعام 2018 الذي، تعرض لاحباطات كبيرة وخسارة في شباك التذاكر. الفيلم من إخراج أناند ل راي، كما قام ببطولته شاروخان مع كاترينا كايف.