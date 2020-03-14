كيارا أدفاني تتباهى بجمالها الطبيعي بماكياج بسيط.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تتلقى الفنانة كيارا أدفاني في كثير من الأحيان الإطراء لجمالها الطبيعي من معجبيها ، كان آخر تلك الإطلالات بالمظهر الطبيعي بدون مكياج في دورها المتميز في فيلم كبير سينغ.

غالبًا ما تظهر الممثلة بدون ماكياج على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، والتي تحظى صورها بتقدير كبير من معجبيها.

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تم رصد كيارا أدفاني مؤخرًا خارج صالة الألعاب الرياضية. شوهدت وهي ترتدي سترة بيضاء مبطنة مع سروال يوغا رياضي. تركت شعرها مسترسل و كانت تبتسم أمام الكاميرات.

من ناحية أخرى، كانت نجمة بوليوود قد كشفت مؤخرا كيف لعب فشل فيلمها الأول دوراً أساسياً في نجوميتها.

وأكدت أدفاني (27 عاماً) على دخولها الفن دون أي خلفية فنية، رغم أنها تمد بلة قرابة للممثلين سعيد جفري وأشوك كومار، تقول عن نفسها “يعتقد الجميع خطأ أن أول أعمالي هو فيلم “ماشين” عام 2017، لكن في الحقيقة إن بدايتي كانت قبل ذلك بـ3 سنوات عن طريق فيلم “فوجلي”.