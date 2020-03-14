إيشواريا راي تحتفل مع ابنتها بأعياد الهولي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في جميع أنحاء الهند، يتحمس الجميع ويتشوقون للاحتفال بعيد الألوان المعروف باسم هولي، وهو يدل على انتصار الخير على الشر حيث يؤدي الناس الطقوس، ويقومون بإشعال النار في طقوس من شأنها تحرق الشر في الداخل.

وفي هذا الإطار، شاركت الفنانة الهندية ايشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صورة متوهجة مع ابنتها آراديا باتشان Aaradhya أثناء احتفالهما بهولي وأداء هوليكا دهان.

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على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram ، شاركت ملكة جمال العالم السابقة صورة مع اراديا أثناء الاحتفال . كما علقت راي على صورة غيرتها قائلة ” عيد هولي سعيد على الجميع”.

في الصورة ، ارتدت إراديا فستانًا ورديًا ضيقًا ، في الوقت التي بدا أحمر الشفاه واحا بشكل لافت على والدتها في الصورة. بخلاف الصورة المتوهجة ، شاركت ايشواريا أيضًا صورة لإشعال النار في حديقة منزل عائلة باتشان احتفالات هولي.

في سياق أخر، كان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يزعم فيه الشاب الهندي سانغيث كومار، أنه ابن ايشواريا راي باتشان، ويعرب فيه عن أمنيته بالتواصل مع “أمه”. ومن ناحيتها لم تعر الفنانة للموضوع أي اهتمام، كما رفضت عروض وسائل الإعلام للتواصل معها بشأن التعليق على هذا الادعاء.