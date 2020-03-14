رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تم رفع دعوى قضائية ضد ممثلة بوليوود رافينا تاندون، والمخرجة فرح خان، والكوميدية بهارتي سينغ بزعم إيذاء المشاعر الدينية للمجتمع أثناء برنامج تلفزيوني.
الآن ، وجهت محكمة في ولاية البنجاب وهاريانا العليا يوم الخميس بعدم اتخاذ خطوات قسرية ضد الثلاثة في مناشدتهم التي تسعى إلى إلغاء البلاغ المقدم ضدهن.
أصدر القاضي سوديب أهلواليا إخطارًا لحكومة البنجاب في هذا الأمر وحدد 25 مارس باعتباره موعد جلسة للمحاكمة.
تم تقديم بلاغات ضد الثلاثة من قبل شاران مسيح، من سكان روبناغار ، وفيجاي جوريان، من سكان فيروزبور. وسعى المحامون الذين الذين وقفوا في صف المشاهير إلى إبطال البلاغات.
وأكد فريق الدفاع عن رافينا وزميلتيها إن البلاغات كانت “غير قانونية و تستغل ثغرات بالقانون. ولفتوا أنهن لم يرتكبن أي جريمة وأن الادعاءات ضد مقدم الالتماس “غير مبررة وباطلة وغير صحيحة”.
يذكر أن فرح خان ورافينا تاندون وبهارتي سينغ أكن قد صدرن اعتذارًا عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في ديسمبر بعد احتجاجات سلمية في عدة أماكن في البنجاب.
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