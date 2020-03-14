صابر الرباعي يوجه رسالة شكر الى محبيه

وجه النجم التونسي صابر الرباعي رسالة شكر الى محبيه وجمهوره وكل من عايده بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف في 13 آذار من كل عام.

قبل ساعات، غرّد “الرباعي” على حسابه عبر موقع تويتر قائلاً: “اشكر كل من هنأني بذكرى ميلادي، عائلتي الصغيرة والكبيرة وأهلي وأصدقائي الفنانين والصحفيين وكل الفانز الذين تجندوا للإحتفال معي بيوم ميلادي، من أعماق قلبي أقول ربي يحميكم ويحفظكم من كل مكروه ويقوي فينا هذا الحب لبعض ودائما فرحانين ومتمتعين بالصحة والسلامة ان شاءالله. نحبكم برشا“.

وكان عشاق صابر الرباعي قد احتفلوا بهذه المناسبة السعيدة، حيث أطلقوا مبادرة إنسانية تحت شعار “صابر الأمل ” تزامنًا مع ذكرى عيد ميلاده ١٣ مارس ٢٠٢٠. وقد عبّر جمهور صابر عن مدى سعادتهم في تنفيذ انشطة مجتمعية مختلفة تجسد معنى العطاء وتتيح الفرص للشباب للانخراط في العمل المجتمعي حيت تم خلال أسبوعين إنجاز توزيع ١٥٠ سلة غذائية وملابس وزيارة لأطفال مرضى السرطان ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلى زيارة مركز مرضى الكلى وتم توفير أبرز الاحتياجات لهم حيث بلغ أجمالي المستفيدين ٣٠٠ أسرة و١٥٠ طفلاً موزعين على تونس ولبنان والجزائر واليمن ولبيبا. ويعتبر هذا الإنجاز إهداء إلى أمير الطرب العربي وصانع الأمل ومصدر الإبتسامة لآلاف من النا. الجدير بالذكر أن كيان عشاق صابر الرباعي تأسس عام ٢٠١٦ لدعم ومساندة الامير صابر الرباعي وتربطهم به علاقة متينة .

من جهة أخرى، أعلنت شركة روتانا عن تأجيل طرح كليب صابر الرباعي الجديد “ليلة من العمر” (اخراج وليد ناصيف) الى موعد آخر وذلك لأجل تقديمه في ظروف أفضل.