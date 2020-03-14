هيثم شاكر ينتهي من تصوير نصف مشاهد "حب عمري"

القاهرة – لايف ستايل انتهى الفنان هيثم شاكر، من تصوير نصف مشاهد مسلسله الجديد "حب عمري" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.



ويعكف طاقم العمل على تكثيف تصوير مشاهد العمل بديكور العمل الرئيسي بالقاهرة، لسرعة الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد، على أن ينتقل طاقم العمل إلى الإسكندرية لاستكمال التصوير الأسبوع القادم.



"حب عمري" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.



المسلسل الجديد من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد. قد يهمك أيضا: هيثم شاكر يبدأ تصوير "حب عمري" للمخرج عبد العزيز حشاد فضالي تكشف أسباب توقف "ميني بار"

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