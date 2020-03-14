جورج قرداحي يكشف كواليس برنامجه الجديد

القاهرة – لايف ستايل
حل الإعلامي جورج قرداحي ضيفا على برنامج "معكم" منى الشاذلي، في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية "سي بي سي".
وكشف قرداحي خلال لقاء بالإعلامية منى الشاذلي كواليس برنامجه الجديد "حافظ ولا فاهم"، والاستعدادات المكثفة حتى ظهر البرنامج للنور، ويسرد الإعلامي الشهير تفاصيل خاصة عن برنامجه "المسامح كريم"، وكيف كان يتعامل مع الضيوف بطريقة استثنائية، ويتحدث عن أبرز الحلقات وأصعبها ولماذا أثرت فيه التجربة؟.
وفى لقاء خاص يظهر قرداحي بشكل مغاير؛ حيث يؤدي بعض الأغاني ويشارك في حل بعض الألغاز.
وفي الفقرة الثانية من الحلقة استقبلت الشاذلي، الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو، صاحب فكرة تزيين جدران القاهرة بصور فناني ورموز السينما، ويتحدث كارتولانو عن تجربته مع اللغة العربية ومجيئه إلى مصر قبل ٢٠ عاما، وكذا عن مساهماته في الترجمة من الإيطالية للعربية والعكس.
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