تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

نشرت النجمة ياسمين صبري خلال الأيام الماضية، مقطعًا مصورًا وعدد من الصور، أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ألماس ثمين، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطبتها.

البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين، لتأتي النتائج على الشكل التالي:

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا للفنانة الشابة، أمّا قيمته فتفوق الـ٢٠٠ ألف دولار.

الأسورة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأرقى أحجار الألماس من نوع الـ"Baguette" بعيار 5 قيراط.

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وتحمل هذه المجوهرات توقيع دار "Diam Jewellery" الشهيرة، والتي يقصدها أهم النجوم والشخصيات العامة ورجال السياسة والأعمال.

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