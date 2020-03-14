كمال أبو رية طبيب نفسي في "حفلة ٩"

انتهي الفنان كمال أبو رية، من تصوير مشاهدة في فيلم "حفلة ٩" للفنانة غادة عبدالرازق، والذي تدور أحداثه في إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال "أبو رية"، أنه سيظهر في العمل كضيف شرف، موضحاً أنه سيجسد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب نفسي، وأنه وافق على المشاركة في هذا العمل لأنه تربطه علاقة صداقة بالمنتج وبعض أبطال العمل فأراد أن يدعمهم.

"حفلة ٩" بطولة كل من الفنانة غادة عبد الرازق، وطارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو راية، إيهاب فهمي، والمطربة جنات عبد المنعم ، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبد المنعم ربيع ومدير التصوير هيثم زنينا ومن إنتاج الربيع للإنتاج الفني عبد المنعم ربيع.

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