نانسي عجرم تحذر جمهورها من الخروج إلى الشارع

القاهرة – لايف ستايل
شددت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على جمهورها ونصحتهم بأهمية الحذر والبقاء في المنازل، في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها العالم ومختلف الدول العربية جراء انتشار فيروس كورونا.
واعتبرت نانسي عجرم أن المسؤولية كبيرة في هذه المرحلة من أجل حماية بعض، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:«بتمنى تكونو بخير وين ما كنتو بالعالم، ضلكن ببيوتكن، الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة مسؤوليتنا كبيرة لنحمي بعض ونحمي حالنا».
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