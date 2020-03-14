شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وفرحة من القلب.. أول فيديو من حفل خطوبة حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، قبل يومين، بحفل خطوبته الذى سبقه بنشر صورة للشبكة، وفى مقطع فيديو جديد للحفل العائلى الذى أقيم فى منزل العروس، ظهر حمو بيكا وهو يتبادل مع خطيبته ارتداء دبلة الخطوبة والذهب، ليكون هذا أول فيديو من الحفل، كما أنه أول ظهور لخطيبة مطرب المهرجانات بيكا.

وفى مقطع الفيديو الجديد لحفل الخطوبة، ارتدى حمو بيكا وخطيبته دبل الخطوبة الذهب، وفى الخلفية كانت تترد أغانى بصوت "بيكا" وزملائه من مطربى المهرجانات، وفى نهاية الفيديو ظهر حمو وبيكا، يرقص مع أصدقائه الذين حرصوا على مشاركته فرحته

وجاء هذا بعد موجة سخرية انتشرت على السوشيال ميديا، من دبلة خطوبة حمو بيكا، كونها دبلة من الذهب، حيث قال عنها البعض بشكل ساخر إنها "دبلة العروس"، لكن بيكا رد سريعًا على هذه السخرية فى مقطع فيديو رفض فيه التنمر الذى يتعرض له بسبب دبلة الخطوبة وشكله، مطالبًا متابعيه بعدم السخرية منه لأنه لم يختار شكله وأن الله هو الذى خلقه وخلقنا جميعًا كما يشاء، لافتًا إلى أن سبب ارتدائه دبلة ذهب، أنه يحب ارتداء المصوغات الذهبية.

وكان قد احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، الخميس الماضى، بخطوبته، وشارك جمهوره صورة من الشبكة عبر حسابه على فيس بوك، وكتب على الصورة – حينها – "محدش هيقولى ألف مبروك.. بيكا بيفرح"، وقد انهالت عليه التعليقات المهنئة التى تتمنى له حياة سعيدة.





من جانب آخر، حصل مطرب حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبى، وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب، مليون مشترك، وقد نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.

Advertisements

من جانبها أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع قيام مطربى المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنا مع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وأكد القرار أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة‪.

ومن هؤلاء حمو بيكا وبصلة والديزل والكعب العالى ومجدى شطة والصواريخ والعصابة وأبو ليلة وحنجرة والعفاريت وعمرو حاحا واندرو الحاوى وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتى وحسن شاكوش والزعيم ومطرية وسواحه وعمر كمال‪.





وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هانى شاكر، أعلنت، فى بيان، أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط‪.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام‪.





ووجهت نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هانى شاكر، الشكر للشعب المصرى كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التى تؤمن بدور الفن فى تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التى تمر بالفن المصري، مؤكدة فى بيانها أنها تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقى بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتى تعبر عن هوية شعبنا.



