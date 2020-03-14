شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام نجل الإرهابى طارق لطفى فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الطفل معتز هشام ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" شخصية نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدور إرهابى والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث تصل ساعات التصوير لـ 20 ساعة يومياً، وذلك من أجل اللحق بالعرض الرمضانى، لاسيما أن أسرة المسلسل بدأت التصوير في وقت متأخر للغاية .

وانطلق تصويرالمسلسل يوم 8 فبراير الماضى، واستقبل استديو الأهرام المشاهد الأولى، التى جمعت كل من نبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع، ونورمحمود، واستمرالتصوير لمدة 5 أيام، ثم انتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكورات أخرى داخل نفس الاستديو.

"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

وانضم مؤخرا معتز هشام إلى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ليقدم شخصية "الإرهابى هشام عشماوى فى مرحلة الصغر، حيث صور أمس ما يقرب من 7 مشاهد، إذ يظهر فى الأحداث كضيف شرف".