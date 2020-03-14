شكرا لقرائتكم خبر عن بالكلمات..اسمع أغنية ريتا أورا الجديدة How To Be Lonely تأليف لويس كابالدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ريتا أورا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " How To Be Lonely " والتى أطلقتها علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب "، وهي الأغنية التي كتبها لويس كابالدي وهي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 ، وأكدت ريتا أورا البالغة من العمر ( 29 عاما ) أن هذه الأغنية مستوحاة من فترات مختلفة من حياتي، ويجب أن ندرك جميعا أننا " قيمون " وهوالأمر الذي بالضرورة أن نعتز به " .
واستكملت أورا في بيان تناقلته الكثير من المواقع مثل " رويلنج ستون " أن عندما تكون بمفردك، تذكردائما أن ذلك يكفي فأنت تملك القوة لاتخاذ قراراتك الخاصة.
يذكرأن آخر ألبوم لريتا أورا كان " Phoenix " وأطلقته النجمة الشهيرفي 2018، وحقق نجاح كبير فور إطلاقه .
كلمات احدي مقاطع الأغنية :
[Verse 1]
He told me that he loved me more than most
That he could be the one to take me home
(But am I good enough to)
Be the everything that he could want?
He told me that he loved me more than most
[Pre-Chorus]
Been lookin' for a non-material love
Soon as I find it (Break it up)
Like I ain't made a mess here often enough
Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no
[Chorus]
Will no one ever show me how to be lonely?
End up on my own almost every night
I must be the only
Feeling like losing you'll show me how to be lonely
Ain't nobody can hold me like the way you hold me
End up on my own almost every night
I must be the only
Feeling like losing you'll show me how to be lonely
[Post-Chorus]
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Feeling like losing you'll show me how to be lonely
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