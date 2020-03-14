شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح الأغنيةالأخيرة فى ألبومه الجديد بعنوان "نصيبي وقسمتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني البومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هاني محروس.

تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوة ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني.. أنا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني.. نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنهم أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس.

وأيضا أغنية "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و" بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

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ومن بين أغنيات الألبوم أيضا " يا مصطفى يا مصطفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، و " مجرد بس ما افتكرك" من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.