شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام عن وصول طائرة مساعدات صينية لإيطاليا: أمل كبير وتفاؤل أكبر لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة الإماراتية أحلام، بوصول طائرة صينية إلى العاصمة الإيطالية روما، تحمل مساعدات طبية، وفريق مختص من الأطباء الذين واجهوا فيروس كورونا في ووهان، لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا، قائلة:" أمل كبيروتفاؤل أكبر لحل الأزمة".

ونشرت الفنانة أحلام الفيديوعبر حسابها بانستجرام، وعلقت عليه :"حطت منذ قليل في روما طائرة قادمة من الصين تحمل على متنها ثلاثين طن من المساعدات الطبية لإيطاليا و30 طبيبا مختصا في الأمراض الجرثومية وهو الطاقم الذي كان على عين المكان في ووهان الصينية و الذي نجح في احتواء الأزمة".

وتابعت:"أمل كبيروتفاؤل أكبر لحل الأزمة تحية للصين العظيمة، وهذا الفعل نفس فعل سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنساني و قدوتنا الذي ‏تابع باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها كما ثمن سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ولي العهد جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماناً راسخاً بوحدة المصير الإنساني".

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وفى سياق متصل أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، دعم بلاده لجهود إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران فى مكافحة تفشى فيروس "كورونا"، وجاء ذلك فى رسائل منفصلة بعث بها بينج إلى كل من نظرائه الإيطالى سيرجيو ماتاريلا والكورى الجنوبى مون جاي-إن والإيرانى حسن روحاني.

وقال الرئيس الصينى، إن الحكومة الصينية وشعبها يدعمان بقوة جهود إيطاليا فى مكافحة تفشى الفيروس، مشيرا إلى أنه فى هذا الوقت العصيب، فإن الصين على استعداد للتعاون مع إيطاليا وتقديم المساعدة.

وأضاف بينج - فى رسالته إلى نظيره الكورى الجنوبى - أن الصين ستواصل تقديم المساعدة فى حدود قدرتها لدعم جهود كوريا الجنوبية فى مكافحة تفشى الفيروس، لافتا إلى أن الجانب الصينى يقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع الجانب الكورى الجنوبى لكسب المعركة ضد الوباء فى أقرب وقت، من أجل حماية حياة وصحة شعبى البلدين والعالم الأوسع.