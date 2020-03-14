شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنتهى من تسجيل حلقة فى برنامج أحمد السقا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة درة من تسجيل حلقة مع النجم أحمد السقا في برنامجه الجديد، حيث سافرت لبنان الأيام الماضية وصورت الحلقة، وتحدثت فيها عن ذكريات طفولتها، وأعمالها الفنية التي تحضر لها حالياً، تحت إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الآن عرضه على قناة محددة، ويظهر مع السقا خلال برنامجه عدد من النجوم الذى يستضيفهم فى البرنامج، منهم النجم كريم عبد العزيزوالنجمة يسرا والنجم أميركراره وغيرهم من النجوم الذى لم يتم الإفصاح عنهم للحديث عن ذكرياتهم القديمة خلال الحلقة.



درة

ويعتمد فكرة برنامج أحمد السقا، على الذكريات القديمة للنجوم وطرح صور قديمة خلال الحلقة، وينتهى السقا من تصوير البرنامج بالكامل خلال شهر وقبل حلول شهر رمضان المقبل، ومن المقرر تصوير البرنامج بالكامل في لبنان في أحد الاستديوهات الخاصة.

ومن ناحية أخرى يظهر السقا ضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

Advertisements

ويكتفى السقا بظهوره فى موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأى مسلسل يتولى بطولته، وكان السقا قد قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقررطرحه في دورالعرض بموسم عيد الفطرويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

يشارإلى إن درة تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، المقررأن ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشاركها في بطولة العمل النجم هاني سلامة والفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.