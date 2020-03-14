شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سقوط نيللى كريم من أعلى دراجة نارية وإصابتها أثناء تصوير مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة نيللى كريم لحادث دراجة بخارية أثناء تصوير مسلسلها "بـ 100 وش" ، حيث كانت تستقل موتوسيكل مع أحد الأشخاص أثناء التصوير، لكن لم يتمكن ذلك الشخص من السيطرة على الدراجة، ليسقطا على الأرض وتتعرض نيللى لتمزق فى قدمها اليمنى، لينقلها زملاءها إلى المستشفى وتخضع لراحة لمدة 3 أيام بأوامر الأطباء.

ونشر الحساب الرسمى لشركة "العدل جروب" على إنستجرام، المشهد الذى تسبب فى وقوع الفنانة نيلى كريم، من "موتسيكل"، أثناء تصوير مسلسل "بـ100 وش"، وتظهر فى الفيديو نيللى وهى تسقط من دراجة نارية أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم.

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وعلق حساب "العدل جروب" على الفيديو: "الفنانة نيللى كريم تعرضت لحادث كبير فى تصوير مسلسل 100 وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله.. حمدالله على سلامتك يا نيللى".

نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.