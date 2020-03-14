شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى جيمى لويس يغادر القاهرة بعد زيارة المعالم السياحية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر النجم العالمى جيمى جان لويس، اليوم السبت، مصر من مطار القاهرة الدولى، حيث توجه إلى المطار للحاق برحلته إلى لوس أنجلوس الأمريكية، ونشر جيمى لويس، مقطع فيديو وصور من داخل المطار قبل مغادرته القاهرة، واكتفى بالتعليق على الفيديو والصور التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، بقوله: "أحاول اللحاق برحلة العودة إلى لوس أنجلوس".

ويأتى هذا بعد ساعات قليلة، من احتفاء النجم العالمى جيمى جان لويس، بزيارته إلى مصر ورؤيته للمعالم الأثرية القديمة، حيث نشر صورًا وفيديوهات جديدة لزيارته إلى منطقة الأهرامات، وبدا مذهولًا فى اللقطات المصورة من عظمة الآثار المصرية القديمة التى خلفها الأجداد، وعلق جان لويس، على فيديوهات وصوره، "فقط عندما اعتقدت أننى رأيت كل شىء فى الأقصر.. الأهرامات أبهرت عقلى".

ووثق الممثل الفرنسى الهايتى الأصل، جيمى جان لويس والمعروف بدور الهايتى فى مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه، زيارته للأقصر والقاهرة بالعديد من الصور والفيديوهات التى شاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وذلك بعدما استقبلته منطقتى آثار الهرم وسقارة، عصر الجمعة، وذلك على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية فى مصر وحضوره مهرجان السينما الأفريقية.

وكان فى استقباله بمنطقة آثار الهرم، أشرف محيى الدين مدير عام المنطقة، حيث بدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر، وقد أشار مدير عام منطقة أثار الأهرامات، إلى أن جيمى أعرب عن سعادته بدخول الهرم الأكبر الذى كان حلم حياته هو زيارة الهرم الأكبر من الداخل وقد أبدى اعجابه بطريقة بناءه.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبى الهول، ومعبد الوادى، وأبدى النجم الفرنسى انبهاره بطريقة نحت تمثال ابى الهول، فيما استمع جيمى لشرح وافى عن تاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها والاكتشافات الأثرية الحديثة بها، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته للمنطقة، كما توجه إلى منطقة آثار سقارة حيث اصطحبه صبرى فرج مدير عام المنطقة، لزيارة الهرم المدرج، ومقبرة ايدوت ومقبره ايمحتب ومتحف ايمحتب.

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وقد أعرب عن سعادته بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذى هو أول بناء حجرى فى العالم وبناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر، كما لفت إلى انبهاره بجمال وروعه النقوش بالمقابر وألوانها، كذلك أبدى اعجابه بروعة الباب الوهمى الخاص بمقبرة ايمحتب والذى كان يشغل منصب وزيرا، بالإضافة إلى القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.

يشار إلى أن الفنان العالمى جيمى جان لويس، كان قد حرص، الخميس الماضى، على القيام بجولة بالمواقع الأثرية فى الأقصر، خلال تواجده لحضور مهرجان الاقصر السينمائى، لافتا إلى أنه مازال متواجد ولا داعى للقلق من انتشار فيروس كورونا، حيث نشر مجموعة – حينها - صور له فى مقبرة الملك توت عنخ آمون ومعبد الكرنك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليها: "أنا فى الأقصر مع الملوك.. لا داعى للذعر، كل شىء على ما يرام فيما يتعلق بفيروس كورونا".

فيما كتبت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة، عبر موقع "تويتر"، أن لويس سوف يسافر إلى أسوان لمواصلة زياراته لمعبد فيلة وجزيرة إلفنتين والمواقع الأثرية الأخرى فى المدينة، وحرص جيمى لويس، على التقاط العديد من الصور التذكارية أثناء زياراته لمعالم الأقصر الأثرية والسياحية ونشرها فى عدة تويتات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، داعيًا العالم بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة وجوها الدافئ وشمسها المشرقة.

كما حرص النجم العالمى جيمى جون لويس، خلال تواجد بمحافظة الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على زيارة معابد الكرنك، مساء الثلاثاء الماضى، لحضور فعاليات عروض الصوت والضوء المميزة التى تقدمها شركة مصر للصوت والضوء للأفواج السياحية بصورة يومية مساءاً بمختلف اللغات، للمساهمة فى إضفاء سحر خاص للسائحين القادمين من عواصم العالم.

ورافق النجم العالمى جيمى جون لوى، خلال زيارته لحضور عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وهانى الضوى من قيادات شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر، وعدد من قيادات الكرنك والشركة، وأشاد بسحر الحضارة الفرعونية والتاريخ الفرعونى المميز بالأقصر، وعبر عن سعادته بسلسلة الزيارات للمعابد والمقابر الفرعونية خلال تواجده لحضور فعاليات المهرجان.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، يوم السبت الماضى، فى أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان.