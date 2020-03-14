منة حسين فهمي تغازل والدها : ” زي القمر في كل حالاتك “

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 02:51 مساءً - نشرت ” منة حسين فهمي ” إبنة الفنان المصري ” حسين فهمي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” أنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وهي برفقة والدها .

حيث ظهر كلا منهما وهما بداخل سيارة ثم بدأت منة حسين فهمي بتصويره وعندا رأى حسين فهمي ذلك قام بتسريح شعره وطلب منها الانتظار حتى ينتهي .

لترد منة حسين فهمي عليه قائلة : ” بابي إنت زي القمر في كل حالاتك ” .. ليضحك حسين فهمي على كلماتها .