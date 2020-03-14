مي العيدان تسخر من فارس احلام ياسمين صبري: “بالنهايه طلع ابو هشيمه”

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 02:51 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على خر ارتباط الفنانة المصرية ياسمين صبري برجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من مقابلة تتحدث فيه عن مواصفات فارس احلامها.

وظهرت ياسمين صبري في جزء من مقابلة في برنامج “صاحب السعادة” مع الفنانة اسعاد يونس وهي تصف فارس احلامها بأنه “طويل وليه شنب وبشعر واسمر وهادي راسي ويكون عنده طموح وذكي”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو “ياسمين صبري و مواصفات فارس أحلامها . . و بالنهايه طلع ابو هشبمه”.

وكان الاعلامي عمرو اديب قد اكد ارتباط أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري قائلا ان “الموضوع حسب التعبير المستخدم صدفة لا يمكن تخيلها” واعدا ان يكشف تفاصيل لقائهما وخطوبتهما في حلقات قادمة.