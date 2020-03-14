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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 611‎

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 02:51 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجدّ؛ ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: ”تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة“؛ ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.

وتعتبر إيران أحد بؤر تفشي الفيروس، حيث يوجد ما لا يقل عن 10 آلاف حالة- ثالث أعلى معدل في العالم- ويقول الخبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

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