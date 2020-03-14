اطلاق فيلم النجمة اورفاشي راوتيلا «فيرجن بانوبريا» في 12 يونيو

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تلعب الممثلة الهندية اورفاشي راوتيلا دور البطولة في فيلمها الجديد “فيرجن بانوبريا” من إخراج أجاي لوهان، وتؤدي شخصية فتاة محافظة تقرر أن ترتاد أحد الكليات الجامعية لتفقد عذريتها. ومن المقرر أن يصدر في 12 يونيه
وفي بيان، قالت اورفاشي: “ألعب دور فتاة تسعى إلى الرفقة ولكنها تفشل في كل مرة تحاول فيها العمل على أن تكون في علاقة. على الرغم من أن الفيلم صعب في ادائه، لكنني أحببت قصته. وأحببت الطريقة التي تحكي بها قصة مهمة بطريقة مسلية”.
على الرغم من أن العنوان قد يوحي بخلاف قصته، يصنف الفيلم على أنه كوميدي عائلي يستكشف العلاقة بين الشباب وعائلاتهم.
فيرجين بانوبريا Virgin Bhanupriya من انتاج هاينس ماهندرا داريوال تحت راية أفلام “داروال”، ويقو ببطولة “فيرجن بانوبريا” غوتام غولاتي، وأرشانا بوران سينغ، ودلناز إيراني، وراجيف غوبتا، وبريجيندرا كالا.
ومن المقرر إطلاق سراح فيرجين بانوبريا في 12 يونيو هذا العام.
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