أحلام: ستدفعون ثمن التشاؤم من 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها من الترويج بأن عام 2020 بأنه عام شؤم، بسبب الأحداث الصعبة التي حدثت به.

أحلام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “لا تروجوا لسنه٢٠٢٠ انها شئم لا كتابه لا قول ولا استهزاء ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى”.

وأضافت: “بينما لا يحدث أي أمر إلا بإرادة الله رب العالمين وإن أمر المؤمن كله خير وأهلاً بجميع أقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله #الحمد_لله”.

Advertisements

يذكر أنه تم إلغاء حفل الفنانة الإماراتية أحلام الذي كان من المقرر إقامته في السعودية بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد ومساعد البلوشي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أحيت مؤخرا حفل زفاف ملكي، وحرصت على مشاركة محبيها بجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح.

أحلام احيت حفل زفاف الأميرة السعودية العنود آل سعود، واختارت النجمة الملقبة بـ«الملكة» فستان أصفر منفوش ذو تطريزات براقة من منطقة الصدر والبطن، مسدلة شعرها الأسود بتسريحة زادتها جاذبية، كما تزينت بقطع مجوهرات ماسية زادتها بريقاً، وهي الطلّة التي اشعت فيها الفنانة أناقة وأنوثة استثنائية بحسب آراء محبيها.

وفي تعليق على الصور، أعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بإحياء الحفل الملكي، خيث كتبت على حسابها على “انستجرام”: «تشرفت باحياء حفل زفاف اميرتي الجميله العنود آل سعود كانت ليله ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائماً ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم».