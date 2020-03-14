ابنة نادين نسيب نجيم تسحر محبيها بجمالها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها، ونشرت الصور الأوضح لابنتها «هافن»، والأقرب لوجهها، منذ ولادتها، وهي اللقطات التي أظهرت قوة الشبه بين الممثلة ونجلتها.

ملكة جمال لبنان السابقة ارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «الله يحميكي ويخليكي ويعطيكي اجمل أيام ويبعد عنك ولاد الحرم.. ابنتي وحياتي»، حيث تفاعل فانز نادين ومتابعيها مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات أعربوا فيها عن انبهارهم بجمال ملامح الطفلة، مؤكدين أنها ورثت جمالها عن والدتها.

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يُذكر أن نادين اعلنت نادين انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي الأسمر، رسمياً سبتمبر 2019، والذي تزوجته بعد قصة حب قصيرة في يوينو 2012، وقد رُزقت منه بطلفين، «هيفين» عام 2013، و«جوفاني» عام 2014.

من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد «2020» المنتظر أن تنافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.

شيرين هي نفس المطربة التي وضعت صوتها على تتر مسلسل نادين الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، وكانت الأغنية بعنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وقد حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت المرة الاولى التي تغني فيها النجمة المصرية باللهجة اللبنانية، وقد شاركت نادين في بطولة العمل أمام قصي خولي أيضاً، وكان من إخراج فيليب أسمر.