إطلالة غير منسقة لأصالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصبحت أصالة في مرمى سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة غير منسقة على الإطلاق.

ومن الصورة، يبدو أن أصالة كانت داخل إحدى صالونات التجميل وتصفيف الشعر، إلا أنها بدت بـ«تي شيرت» باهت وغير منسق، الأمر الذي عرضها للسخرية، واللافت أن عدد من محبي النجمة السورية أكدوا أن هذه اللقطة قديمة، حيث أن الفنانة ظهرت فيها بشعر قصير، بينما تعتمد أصالة هذه الفترة الشعر الطويل، معربين عن استغرابهم من سبب انتشار هذه الصورة للفنانة في الوقت الحالي، ومصدر تسريبها.

من ناحية أخرى، أصالة اعلنت مؤخراً انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

يُذكر أن أصالة مازالت تحصد نجاح كليبها الجديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.