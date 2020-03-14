تامر عاشور يتقدم بشكوى ضد المنتجة سارة الطباخ.. ويعلق: طلعت فنكوش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أحمد رمضان، إن الفنان المصري تامر عاشور، أبلغه رسميا بشكواه ضد المنتجة سارة الطباخ.

وأضاف أن الفنان تامر عاشور سيتقدم بشكوى رسمية ضد المنتجة سارة الطباخ، الأحد المقبل، قائلا: “سارة الطباخ لم تلتزم بعقدها مع تامر عاشور كما أكد لي”.

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وتابع: “إنها لم تضيف له أي جديد خلال الـ6 أشهر الأولى من التعاقد، لا في الإنتاج، ولا الدعاية، وقد لجأ للنقابة لفسخ التعاقد بينهما”، لافتا إلى أن النقابة سوف تطلع على بنود التعاقد الموقع بين تامر عاشور وسارة الطباخ، للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراء المناسب.

وهاجم تامر عاشور، المنتجة سارة الطباخ، على حسابه على “تويتر”، بقوله: “أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك قررت عدم الرد ف موضوع المنتجه اللي طلعت “فنكوش ” دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا ونقابه المهن الموسيقيه هي المسؤله عن فنانين مصر ضد الأشكال دي – شكرا”.

وكانت المنتجة سارة الطباخ، قد أعلنت عن تعاقدها رسميًا مع الفنان تامر عاشور في شهر سبتمبر الماضي، وذلك عقب أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي.