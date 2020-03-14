أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية في بلجيكا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري أحمد فهمي إلى بلجيكا من أجل خضوعه لعملية جراحية في المرارة.

فهمي كتب من خلال حسابه على موقع «أنستجرام»: «الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغلة .. و بشر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. انشاء الله اكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الاحد ان شاء الله».

جمهور الفنان المصري تمنى له السلامة والشفاء العاجل والعودة لمصر قريبا من خلال عدد كبير من التعليقات.

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أحمد فهمي كان قد أجرى عملية في شهر ديسمبر الماضي، وأكد أن العملية لم تنجح كليا.

الفنان الشاب قد تعرض منذ شهور لبعض الآلام والمشاكل، وتبين بعد إجراء عدد من الفحوصات ان لديه عدد من المشاكل في المرئ، وخضع لجراحة.

وينشغل أحمد فهمي في تصوير مسلسل “تيمون وبومبا” مع أكرم حسني يعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما “ريح المدام” الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة “سينرجي” وإخراج أحمد الجندي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020‏.

الفنان المصري قد شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات»، مع زوجته الفنانة هنا الزاهد.