لاعب ليفربول الأسبق ينتقد أداء صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه ستيف نيكول، لاعب ليفربول الأسبق، انتقادات بالغة للمهاجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أن الأخير يقدم أحد أسوأ مستوياته على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة.

وخلال مقابلة مع شبكة "ESPN"، قال نيكول: "الفوز بمثابة مزيل العرق في اللعبة، فهو يخفي كل الروائح الكريهة، فالانتصار يغطي على الأشياء القبيحة والسيئة".

وأكمل: "هذا يتمثل في مستوى صلاح هذا الموسم، فهل هناك شخص يُحبط بأدائه أكثر منه في البريمييرليج؟ أو يقوم أي لاعب آخر بما يقوم به هو في أي مباراة؟".

واختتم: "ربما لا يقدم شيئا في كثير من المباريات، لكنه يلعب مجددا ويشارك كل مباراة، لماذا؟ لأنهم يفوزون".

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وتأتي هذه التصريحات رغم نجاح صلاح في تسجيل 20 هدفا أو أكثر للموسم الثالث على التوالي بقميص "الريدز"، كما وصل لهدفه الـ70 خلال 100 مباراة مع الفريق، ليصبح أسرع من بلغ هذا السجل التهديفي لـ"الريدز".

ومنذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد"، توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف البريمييرليج في موسمين متتاليين.

ولعب الإنجليزي نيكول ضمن صفوف ليفربول بين عامي 1981 و1994، قبل أن يرحل عن النادي ويخوض تجارب عديدة مع بعض الفرق الإنجليزية، أبرزها وست بروميتش ألبيون.



