عودة النصر الأبرز في حصاد الجولة الـ22 للدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم الجمعة على مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي كان حدثها الأبرز عودة النصر للمنافسة.

ونجح النصر في تحقيق فوز كبير 4-1 على الرائد ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 6 نقاط، مستغلاً تعثر بطل آسيا بالتعادل 1-1 مع ضمك.

وشهدت الجولة بشكل إجمالي تسجيل 19 هدفاً واحتساب 5 ركلات جزاء سُجلت منها 3 وأهدرت اثنتان، بالإضافة لإشهار 31 بطاقة صفراء دون أي حالات طرد.

من جانبه، نجح الوحدة في الفوز على الاتحاد 2-1 ليكون الموسم الحالي هو الأول الذي ينجح فيه الفريق في الفوز ذهاباً وإياباً بدوري المحترفين.

من جانبه، وصل الفرنسي بافيتمبي جوميز إلى 4 لقاءات دون أهداف مع الهلال كأسوأ سلسلة له مع الفريق مع نفس السلسلة التي حققها في الموسم الماضي.