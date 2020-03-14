عودة النصر الأبرز في حصاد الجولة الـ22 للدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار يوم الجمعة على مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي كان حدثها الأبرز عودة النصر للمنافسة.
ونجح النصر في تحقيق فوز كبير 4-1 على الرائد ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 6 نقاط، مستغلاً تعثر بطل آسيا بالتعادل 1-1 مع ضمك.
وشهدت الجولة بشكل إجمالي تسجيل 19 هدفاً واحتساب 5 ركلات جزاء سُجلت منها 3 وأهدرت اثنتان، بالإضافة لإشهار 31 بطاقة صفراء دون أي حالات طرد.
من جانبه، نجح الوحدة في الفوز على الاتحاد 2-1 ليكون الموسم الحالي هو الأول الذي ينجح فيه الفريق في الفوز ذهاباً وإياباً بدوري المحترفين.
من جانبه، وصل الفرنسي بافيتمبي جوميز إلى 4 لقاءات دون أهداف مع الهلال كأسوأ سلسلة له مع الفريق مع نفس السلسلة التي حققها في الموسم الماضي.
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