أسماء لمنور تنضم الى حملة التوعية من كورونا وطرق الوقاية

بدأ تفشي فيروس كورونا في الصين، قبل أن ينتشر إلى ما يزيد على 100 دولة في شتى أرجاء العالم.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أيام أن فيروس كورونا بات وباءً عالمياً خاصة مع انتشاره في كل دول العالم بسبب سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها، ما دفع بالكثير من الدول الى اغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، بالاضافة الى وقف كل النشاطات الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية في مختلف أرجاء الدول التي تشهد تفشي الفيروس.

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من هذا المنطلق، اتخذ المشاهير من حساباتهم على مواقع التواصل، منبراً للتوعية حول مخاطر الفيروس الخطير والطلب من الجمهور التزام منازلهم والوقاية منه. ومنهم النجمة المغربية أسماء لمنور التي أكدت في رسالة مطولة نشرتها عبر حسابها على انستغرام، على ضرورة محاربة هذا الوباء من خلال تخصيص صفحتها للتوعية منه بعيدًا عن التهويل والتخويف أو الاستخفاف والسخرية.

وكتبت أسماء لمنور: “مساء الخير اعزائي. لاحظتم أنني توقفت -منذ أسبوع- عن مشاركتكم أي منشور او صور تتعلق بنشاطي الفني او إطلالتي وصوري لانني أعتقد ان ما تعيشه الإنسانية يحتاج منا -جميعًا- تركيزًا كاملًا على محاربة هذا الوباء الذي اجتاح العالم في الأيام القليلة الماضية. لذلك سأحاول تخصيص حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي للتحسيس والتوعية بعيدًا عن التهويل والتخويف أو الاستخفاف والسخرية“.

وأضافت: “الظرفية تحتم على الجميع المساهمة في الحد من انتشار فيروس COVID19 باتباع نصائح المختصين ومنظمة الصحة العالمية و وزارات الصحة في بلداننا والابتعاد عن مروجي الإشاعة والمعلومات المغلوطة التي لا تستند على أسس علمية. وختامًا نسأل الله السلامة والعافية“.