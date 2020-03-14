فادي حداد يصر على استخدام الكمامة ويؤكد: صار عندي فوبيا من كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاع المخرج اللبناني فادي حداد أن يترك بصمة مميزة على الساحة الفنية، من خلال أفكاره الإبداعية التي نتج عنها العديد من الفيديو كليبات لأهم نجوم الوطن العربي.

ولطالما أكد المخرج فادي حداد، أنه لا يحق لأي شخص أن يستسهل بمهنة الإخراج التي تقع على عاتقها مهمة حركة الممثل أمام الكاميرا، ومشهدية الحزن أو الفرح، إضافة إلى عملية الإضاءة في التقاط الزوايا الضرورية لإبراز حالة معينة أو مشهدية تسلط الضوء على حالات الحزن والفرح.

وأثبت المخرج فادي حداد على مر السنوات، أنه جدير بأن يوضع على عاتقه إخراج أهم الأخبار الفنية ونسجها بطريقة مميزة وفق "الستوري بورد الأنسب".

وها هو المخرج فادي حداد يكمل مسيرته المميزة؛ إذ انتهى مؤخرا من تصوير أغنية النجم اللبناني وائل جسار الجديدة "ما تغيبش ثواني"، وهي من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، إذ استغرق التصوير يومين متتاليين في لبنان: اليوم الأول في جامعة البلمند في شمال لبنان، واليوم الثاني في منطقة" المنصورية"- المتن الشمالي، بالإضافة إلى لقطات من عدة مناطق ومواقع لبنانية.

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وهنا لا بدَّ من الإشارة، إلى أن الأغنية رائعة والعمل ضخم جدا فيه الكثير من المشاعر والأحساسيس خاصة أن القصة درامية، حيث شاركت في الكليب الممثلة الشابة جوي هاني التي قدّمت دورها بطريقة لافتة.

كما تعامل المخرج فادي حداد موخرا مع الفنانة المصرية مروى ناجي في "لما لقيتك"، والفنانة الفلسطينية روان عليان في عمل سيبصر النور قريبا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجرتها "فوشيا" مع المخرج فادي حداد؛ إذ تحدث عن تخوفه هذه الفترة من انتشار فيروس الكورونا الذي تحول إلى فوبيا ينغص عليه حياته، مؤكدا أنَّه كان يتوجب عليه إلغاء التصوير، لكنه اضطر إلى الاستمرار لبضعة أيام بسبب التكلفة الإنتاجية الباهظة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة لمحاربة المرض أثناء التصوير.

ولكن ومع ذلك سيتوقف عن العمل لبضعة أيام، لحين ولوج ما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى أن ضميره لا يسمح له بتعريض حياته أو عامليه لخطر التقاط الفيروس، داعيا الجميع إلى أخذ الأمور على محمل الجد وعدم الاستهتار بالسلامة العامة.