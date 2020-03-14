محامية قتيل منزل نانسي عجرم تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت محامية قتيل منزل فيلا نانسي عجرم، رهاب البيطار تثير الجدل بين الحين والآخر بما تنشره عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن القضية كان آخرها ما كتبته يوم أمس عبر تويتر.

وقالت البيطار الوكيل القانوني لأسرة الشاب السوري محمد الموسى، في تغريدتها: "إن لم يكن منع سفر أرملة المغدور محمد الموسى مصدره قضائيا كما هو واضح فالله يعيننا على بقية القضية المليانة ترللي"، مشيرةً إلى ما جرى بخصوص قيام السلطات بمنع زوجة الموسى من السفر حينما أرادت مغادرة لبنان برفقة جثمان زوجها الذي تم نقله قبل أسبوعين تقريبا.

وهو ما جعل المتابعين يطالبونها بمعرفة من يقف وراء منع السفر ذلك ولمصلحة من كان هذا القرار المُستهجن، قائلين لماذا يصمت القضاء اللبناني على منع زوجة المغدور من الخروج إلى سوريا إن لم يكن هو سبب المنع، ولماذا لا يحقق مع أمن الحدود حول من الذي أمره بمنعها من السفر؟.

كما أعلنت رهاب البيطار في تغريدة أخرى عن انتهاء الأطباء الشرعيين السوريين من كتابة تقرير التشريح قائلة: "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين اليوم مساء وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين".

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وفي السياق ذاته نشرت البيطار عبر صفحتها على فيسبوك، عن إعلان وزارة العدل اللبنانية بتمديد تعليق الجلسات في المحاكم أسبوعا إضافيا نتيجة للظروف الصحية التي يشهدها لبنان بسبب كورونا، وعلقت عليه بالقول: "بشفافيتنا وصدقنا نحن الأقوى لأن للحق أجنحة ربانية"، وهو ما فُهم على أنها تقصد تأجيل قضية مقتل موكلها محمد الموسى على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، خصوصا بعدما تقرر تأجيل جلسة الأسبوع الماضي والتي كانت مقررة لسماع الشهود.

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يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خرجت عن صمتها إزاء الاتهام الصريح الذي وجهته لها البيطار، إلى زوجها فادي الهاشم بشأن هروبه من لبنان بعد فرض القاضي نقولا منصور قرارا بمنعه من السفر، من خلال نشرها صورة يظهر فيها فادي الهاشم برفقة نانسي عجرم خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها والذي أقيم في لبنان، وهو ما فُهم على أنه رد بطريقة غير مباشرة بأنَّ ما قالته البيطار ما هو إلا محض افتراء.