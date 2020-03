"كورونا" يضع كيم وكورتني كارداشيان في مرمى الهجوم.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه كيم كارداشيان غضب معجبيها بعد أن غردت بنبوءة مضللة حول تفشي فيروس كورونا، إذ نشرت نجمة "Keeping Up With the Kardashians" صورة لكتاب ادعت مؤلفته عام 2008 أنَّ مرضا شبيها بالالتهاب الرئوي سينتشر في جميع أنحاء العالم في عام 2020.

ويبدو أن العاطفة قد سيطرت على نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عاما، ودفعتها -دون تريث- لمشاركة رسالة شقيقتها كورتني التي كانت عبارة عن مقتطف من كتاب للكاتبة الراحلة سيلفيا براون نُشرعام 2008 تحت عنوان "نهاية العالم"، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشاركت كيم "سكرين شوت" مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والبالغ عددهم 64 مليون متابع، وعلقت على الصورة قائلة: "أرسلت كورتني هذا إلى دردشتا الجماعية ".

تُظهر اللقطة التي شاركتها كيم، صفحة من كتاب سيلفيا وقد تم التحديد بالقلم الأحمر على الجزء الذي يتحدث عن المرض ونهاية العالم، ونصه: "في نحو عام 2020 سوف ينتشر مرض التهاب رئوي حاد في جميع أنحاء العالم، يهاجم الرئتين والشعب الهوائية ويقاوم جميع العلاجات المعروفة".

ويتابع النص: "الأمر الأكثر إرباكا من المرض نفسه هو حقيقة أنه سيختفي فجأة بالسرعة التي وصل بها، ويهاجم مرة أخرى بعد 10 سنوات، ثم يختفي تماما".

وفيما أعرب بعض متابعيها عن قلقهم، أبدى آخرون غضبهم من كيم وشقيقتها، لنشر ما أسموه بنظريات المؤامرة، إذ كتب أحد المعجبين في الردود: "من فضلك لا تنشروا معلومات خاطئة كهذه في وقت الأزمات، إنه أمر غير مسؤول للغاية، هذه حالة طوارئ صحية عامة".

كما قال بعض مستخدمي تويتر إن الكاتب الذي نقلت منه شقيقة كيم كارداشيان، يشير إلى توقعات خاطئة بل وجهت إليه اتهامات بالاحتيال.

وبغض النظر عن صحة التنبؤ، فإن الواقع هو أن فيروس كورونا قد أصاب حاليا أكثر من 128 ألف شخص على مستوى العالم، بمن فيهم نجوم كبار مثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.

وكان هانكس قد أعلن تفاصيل إصابته بالفيروس القاتل عبر منشور شاركه جمهوره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يوم الخميس.