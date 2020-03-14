تسونامي محمد رمضان يضرب من جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: في تحد واضح لقرار منعه عن الغناء من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر، طرح الفنان محمد رمضان يوم أمس، أغنية جديدة بعنوان "تسونامي" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، من كلمات : اسلام شيندي و اسلام كنكا، توزيع : الديزل، والحان : المدفعجية.

وتمثل كلمات الأغنية مجدداً رسالة تحد موجهة لشاكر وغيره ممن هاجموه مؤخراً يقول فيها: "الى بنلاعبه بنغلبه، أكبر ما فيكوا بنتعبوا، من حيث أتيتوا أذهبوا، انا إعصار تسونامي مبعتمدش اسامي، واحد ما فيش مني تانى، طير بقي من قدامى".

وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة وتحتل المركز السادس في قائمة الأكثر رواجاً على يوتيوب.

Advertisements





وعلى صعيد أزمته مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانوناً.

يذكر أن المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار المصري، يطالب بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.