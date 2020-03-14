يسرا تستأنف تصوير دهب عيرة بعد العاصفة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: تستأنف الفنانة المصرية يسرا اليوم السبت تصوير مسلسها الرمضاني الجديد "دهب عيرة" بعد إجازة الزامية إستمرت لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية. يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز يكثف عدد ساعات التصوير لتصل الى 17 ساعة يومياً للانتهاء من تصوير مشاهد الـ15 حلقة الأولى لتسليمها للجهة المنتجة حسب الخطة المتفق عليها قبل انطلاق التصوير، والعمل من تأليف أمين جمال وإنتاج مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة.

وتجسد يسرا شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى فيلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطاراجتماعى مشوق.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.