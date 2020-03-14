دينا الشربينى خائنة وقاتلة فى "لعبة النسيان"

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"الخليج 365" من بيروت: في ثالث بطولاتها الدرامية المطلقة تؤدي الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "لعبة النسيان"، دور زوجة تقع فى غرام شخص آخر وتلجاء لخيانة زوجها، و عندما يكتشف زوجها حقيقتها تتسبب فى قتله وتفقد الذاكرة.

العمل مقتبس من مسلسل إيطالى، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

على صعيد آخر تنتظر الشربينى عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" الذي تشارك في بطولته مع كل من كريم عبد العزيز ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.

وكانت الممثلة الشابة قد شاركت جمهورها بصورة لها من بوستر الفيلم عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقته بتعليق قائلة: فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف ايمن وتار ، إخراج أحمد الجندي، وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جداً" .

