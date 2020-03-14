نبيل شعيل يحذر جمهوره من "كورونا"

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"الخليج 365" من بيروت: وجه الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل رسالة للمواطنين الكويتيين والوافدين، الجمعة، بشأن تطورات فيروس كورونا.

وقال شعيل في فيديو قصير نشر على حسابه بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إن "لديه حكي كثير" بشأن ما يجري لكنه سيختصر، مشيرا إلى أن سلطات دولة الكويت اتخذت إجراءات مهمة وعديدة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة.

وأشار إلى أن هناك تطبيقا على الهواتف يسمح حتى بتوصيل الاحتياجات الأساسية إلى المنازل.

ودعا شعيل سكان الكويت إلى توخي الحذر من خلال المكوث في البيوت والحفاظ على الأبناء والأسر، حتى لا تزداد الإصابة بهذا الوباء العالمي.

وانتقد الفنان الكبير تساهل البعض فيما يتعلق بإدراك أهمية الإجراءات الصحية المفترض اتباعها، حتى لا يتفشى الفيروس.