راغب علامة عن توابع "كورونا": "قالها الإمام علي ولم نفهمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان راغب علامة، إن فيروس الكورونا علمنا قيمة كل شيء، كنا نعتبره سخيفًا.

وكتب علامة، عبر حسابه على "تويتر": "الكوررنا علمتنا قيمة كل شيء، وأثبتت لنا أن بدون الصحة لا شيء له قيمة، كل شيء كنا نعتبره سخيف ظهرت قيمته!، السلام والعناق وجلسات الأهل والأصحاب!".

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وأضاف: "قالها الإمام علي رضي الله عنه ولم نفهم معناها الحقيقي إلا الآن، الصحة والأمان نعمتان مجهولتان، اللهم عدّي هذه الأزمة على خير".

يذكر أن، راغب علامة طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال، والأغنية باللهجة الخليجية.