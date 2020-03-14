كندة علوش تتراجع: "أصبحت خائفة من كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة السورية كندة علوش إنها موقفها تغير، وأصبحت خائفة من فيروس كورونا.

وكتبت علوش، عبر حسابها على "تويتر": "أنا غيرت رأيي أنا خايفة.. وسأوافيكم بالتفاصيل، كورونا".

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ويأتي ذلك بعد أن سبق وكتبت عبر حسابها أيضا: "إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال، بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا، اللي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة؟".

وتشارك كندة علوش في مسلسل "إلا أنا" وهو يمثل عودتها إلى العمل، بعد توقف بسبب الزواج والحمل.