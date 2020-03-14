عايدة رياض: "أقدم شر رخم في الفتوة.. وياسر جلال خد حقه متأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تشارك الفنانة عايدة رياض، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة" أمام الفنان ياسر جلال.
وقالت عايدة، في برنامج "ET بالعربي": "ياسر اشتغلت معاه أعمال سابقة، وهو من الممثلين الجامدين وابتدى ياخد حقه إلا أنه متأخر، ولكن كل شيء بميعاد، وربنا رايد كدا".
وأضافت عايدة أنها سعيدة بالعمل مع ياسر جلال بهذا المسلسل، الذي يضم نخبة من الممثلين "الجامدين"، مشيرة إلى أنها تقدم دورا جديدا عليها في الدراما، إذ تظهر من خلاله بشخصية شريرة "دور رخم أوي".
"الفتوة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية عام 1900، حول الصراع بين قوى الخير والشر، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.
المسلسل بطولة: ياسر جلال، رياض الخولي، مى عمر، نجلاء بدر، مجدي فكري، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، مهار نصار، صفوة، ودياب، ليلى أحمد زاهر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.
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