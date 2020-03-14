هكذا رد صابر الرباعي على كل من هنأه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان صابر الرباعي، على توجيه رسالة لكل من هنأه بعيد ميلاده الـ53، الذي وافق أمس الجمعة 13 مارس.

وكتب الرباعي، عبر حسابه على "تويتر": "أشكر كل من هنأني بذكرى ميلادي، عائلتي الصغيرة والكبيرة وأهلي وأصدقائي الفنانين والصحفيين وكل الفانز، الذين تجندوا للاحتفال معي بيوم ميلادي".

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وأضاف: "من أعماق قلبي أقول ربي يحميكم ويحفظكم من كل مكروه ويقوي فينا هذا الحب لبعض، ودائما فرحانين ومتمتعين بالصحة والسلامة إن شاء الله. نحبكم برشا".

يذكر أن، صابر الرباعي وُلد عام 1967 في مدينة صفاقس بتونس، وترجع موهبته الفنية بعد تعلمه الغناء من والدته كما تعلم العزف على العود من والده، وبعدما أتقن الغناء من خلال بعض التجارب، شارك بعدها ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان خليك "آه يا ليل" وحصل على المركز الأول، وقرر دراسة الموسيقى لينمي موهبته، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان.