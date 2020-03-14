بصورة وسط الأمطار.. بشرى: "اللي عنده بوت.. أغنى إنسان في العالم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة بشرى، صورة لها وسط مياه الأمطار في الشارع، عقب نزولها من المنزل لشراء الأكل.
وكتبت بشرى، عبر حسابها على "إنستجرام": "أكل العيش مر، ولازم حد يخرج يجيب الأكل، بكل رضا واقفة بغني عايم فى بحر الغدر، على رأي شارموفرز وآخر خمسة سنتي في بنطلوني مبلولين، اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول".
يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" رمضان 2018، كما شاركت مؤخرا عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة.
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