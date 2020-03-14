بصورة وسط الأمطار.. بشرى: "اللي عنده بوت.. أغنى إنسان في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة بشرى، صورة لها وسط مياه الأمطار في الشارع، عقب نزولها من المنزل لشراء الأكل.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على "إنستجرام": "أكل العيش مر، ‏ولازم حد يخرج يجيب الأكل، بكل رضا واقفة بغني عايم فى بحر الغدر، على رأي شارموفرز وآخر خمسة سنتي في بنطلوني ‏مبلولين، اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول".‏

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" ‏رمضان ‏‏2018، كما شاركت مؤخرا عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة.