تراند اليوم : بالصور.. حفيد فريد شوقي يفاجئ الجميع ويخطب هذه الفنانة



أعلن الفنان المصري محمد السباعي، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، خطوبته من الممثلة المصرية آية سماحة، بعد قصة حب بينهما.

ومحمد السباعي هو ابن المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي والمخرج المصري الراحل مدحت السباعي.

تخرّج محمد السباعي من معهد سينما قسم إخراج، وشارك في العديد من الورش الفنية، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم "إشتباك"، وبعدها شارك في أعمال عديدة، ومنها "فص ملح وداخ" و"إختفاء" و"هذا المساء"، "كأنه إمبارح"، و"حدوتة مرة".

أما آية سماحة، فكانت بدايتها في مسلسل "غراند أوتيل" عام 2016، وبعد ذلك فيلم "هيبتا-المحاضر الأخيرة"، ومسلسلات "هذا المساء" و"الحرباية" و"مليكة" و"كأنه إمبارح" و"قمر هادي" و"الزوجة 18"، وتصوّر حاليا "ما وراء الطبيعة".







